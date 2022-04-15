Bayram önce vatandaşa kötü haber: İşte son zamla, uçak, hızlı tren, otobüs bilet fiyatları

Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular’ın, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor. Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine 'tek yön' tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor. Uçakla seyehatte ise tatil bölgelerine tek yöne gidişin maliyeti ise kişi başı en az 700 lira düzeyinde.