Bayram önce vatandaşa kötü haber: İşte son zamla, uçak, hızlı tren, otobüs bilet fiyatları
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde seyahat edecekler otobüs bilet fiyatlarını merak ediyor. İşte bayram öncesi bilet fiyatları...
Akaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları da arttı. Artan maliyetler şirketleri zam yapma hazırlığına soktu. Ramazan bayramına kısa bir süre kala yurtiçi uçak ve otobüs biletlerinin fiyatları da güncellendi. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 50-75 arasında artış kaydettti.
Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbullular’ın, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor. Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine 'tek yön' tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor. Uçakla seyehatte ise tatil bölgelerine tek yöne gidişin maliyeti ise kişi başı en az 700 lira düzeyinde.
BAZI FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:
Otobüsle İstanbul- Antalya,İzmir ya da Bodrum gidiş dönüş en az 700 lira,
Otobüsle İstanbul- İzmir gidiş-dönüş en az 700 lira
Uçakla İstanbul - İzmir gidiş dönüş 1200 lira
Otobüsle İstanbul- Antalya gidiş-dönüş en az 760
Uçakla İstanbul- Antalya gidiş dönüş en az 1400 lira
Uçakla İstanbul - Bodrum gidiş dönüş en az 1400 lira