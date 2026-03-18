Bayram öncesi tavuk fiyatlarına peş peşe zam: ''Bu tamamen fırsatçılık''

'MALİYETİ BAHANE EDİP DURMADAN ZAM OLMAZ Kİ'

Kasaplar Odası Başkanvekili Veysel Günal, "Ramazan Bayramı'ndan önce tavuğa zam geldi ama bu kadar da zam gelmedi. Üst üste iki defa zam geldi. Ticaret Bakanlığı, ramazan dolayısıyla ihracatı durdurdu, ama maalesef Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala ihracatın açılması nedeniyle büyük tavuk firmalarında yüzde 10 zam geldi. Ardından tekrar yüzde 15 daha zam geldi. İhracatın açılması nedeniyle tavuk firmalarının, bayilerin yaptığı haksız kazançta küçük esnafımıza yapılan bir zam müşterimize yansıdı" dedi.

Günal, "Üçüncü zam yolda. Bayrama kadar üçüncü zammı bu hafta içerisinde istiyorlar. Küçük esnafa zam yapıldığı zaman bizlerde listeler değişecek; ama biz yapmadık, yazık günah. Vatandaşın yediği beyaz et, doyurucu et. Şimdi bunun ardından kırmızı ete zam gelecek. Ramazan gelmeden önce tavuk 85 liraydı. Zam gelmesiyle 95 lira oldu, tekrar zam yapıldı 110 lira oldu, ama baget bize 65 liraya geliyordu. Baget 75 lira oldu. Tekrar zam gelmesiyle baget 95 liraya geldi. Bütün tavuğun şu andaki satış fiyatı 140 lira. Yarın zam gelirse fiyat listesi değişecek. Zamdan önce tavuk 115 liraydı; iki zammın üst üste gelmesiyle 140 lira oldu. Durmadan maliyeti bahane edip onun üstünden üç kere zam olmaz ki" ifadelerini kullandı.