Bayram öncesi trafikteki kırmızı ışık ihlaline takibinde ezber bozan yöntem

Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun arttığı Hatay’da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alışılmışın dışında bir denetim modeline imza attı. Kazaların önüne geçmek ve sürücü bilincini artırmak amacıyla yürütülen çalışmada, teknoloji ve diyalog ön plana çıktı. Şehrin kritik noktalarında konuşlanan sivil trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçları yüksek çözünürlüklü kameralarla saniye saniye takip etti. Ancak ekipler bu kez sadece ceza yazmakla kalmadı; plakalar üzerinden iletişim bilgilerine ulaştıkları sürücüleri cep telefonlarından arayarak birebir iletişime geçti.