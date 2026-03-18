Bayram öncesi trafikteki kırmızı ışık ihlaline takibinde ezber bozan yöntem
Bayram öncesi Hatay yollarında ezber bozan denetim! İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri kameralarla tespit edip ceza makbuzu yerine telefon rehberine sarıldı. İhlal yapan sürücüleri bizzat arayarak nazikçe uyaran trafik polisleri, hem şaşırttı hem de takdir topladı.
Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun arttığı Hatay’da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri alışılmışın dışında bir denetim modeline imza attı. Kazaların önüne geçmek ve sürücü bilincini artırmak amacıyla yürütülen çalışmada, teknoloji ve diyalog ön plana çıktı. Şehrin kritik noktalarında konuşlanan sivil trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali yapan araçları yüksek çözünürlüklü kameralarla saniye saniye takip etti. Ancak ekipler bu kez sadece ceza yazmakla kalmadı; plakalar üzerinden iletişim bilgilerine ulaştıkları sürücüleri cep telefonlarından arayarak birebir iletişime geçti.
Telefonun ucunda polisi gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İhlal anında aranan sürücülerden Mehmet Yılmaz, "Kırmızı ışık bir anda yanınca duramadım. Polisimiz arayıp uyardı, Türk polisi iyi ki var. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
"Süratliydim, Dalgınlığıma Geldi" Bir diğer sürücü Süleyman Özdil ise hız limitini aştığı için duramadığını itiraf ederek, "Dalgınlığıma geldi, arkadaki araç vurur diye korkup frene basmadım. Polis ekiplerimize minnettarım, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür "hatırlatıcı" denetimlerin sürücüler üzerinde ceza kesmekten daha kalıcı bir etki bıraktığını vurguladı. Bayram süresince hem sivil hem resmi ekiplerin, Hatay yollarında güvenliği sağlamak adına sahada olacağı bildirildi.