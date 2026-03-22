Bayram sabahı kan donduran vahşet: Tartıştığı eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu!
Nevşehir'de bayram sabahı kana bulandı. Karı - koca arasındaki çıkan tartışma kanlı bitti. Eşini silahla vurarak öldüren cani eş aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazarbayev Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. ile eşi K.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.E., yanında getirdiği silahla önce eşine 2 el ateş etti, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde K.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan C.E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
