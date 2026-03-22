Bayram sabahı korkunç kaza: Dere yatağına uçan araçta 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası bölgeyi yasa boğdu. Sahil yolunda seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına yuvarlanması sonucu 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Giresun’un Tirebolu ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği feci kaza haberiyle sarsıldı. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yaşanan olayda, bir aile yok oldu.
Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü mevkiinde sabah saatlerinde A.Ç. (52) yönetimindeki araç, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.
Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü A.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan B.D. (76) ve S.Ç. (66) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan F.Ç. (24) ile Z.D. (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.