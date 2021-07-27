Bayram sonrası Bodrum'un nüfusu 900 bine kadar düştü
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1,5 milyona yaklaşan nüfus tatilin bitmesinin ardından 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu düşüşün normal olduğunu açıkladı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akın akın Bodrum’a gelmeye başlamıştı. Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren vatandaşlar memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde gözle görünür bir sakinlik oluştu.
Kilometrelerce kuyruk oluşan trafikte kısmen rahatladığı görüldü. nüfusun 5 katına çıkarak 1,5 milyona yaklaşan nüfus Bayram tatilinin bitmesiyle 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu durumun normal olduğunu söyleyerek 2019 turizm sezonun yakalamaya az kaldığını açıkladı.
Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1,5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğünü belirterek “Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1,5 milyon yerli turist Bodrum’a akın etti. Şu anda 1 milyon ila 900 bin arasında bir nüfus var. Ağustos ve Eylül ayı rezervasyonları da çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.
Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15 bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Ağustos ayının ve Eylül ayının 15’ine kadar yoğun ve güzel bir sezon geçecek. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.