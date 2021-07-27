Bayram sonrası Bodrum'un nüfusu 900 bine kadar düştü

Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15 bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Ağustos ayının ve Eylül ayının 15’ine kadar yoğun ve güzel bir sezon geçecek. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.