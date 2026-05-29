Bayram tatili dönüş çilesi erken başladı: Trafik durma noktasında
Dokuz günlük uzun Kurban Bayramı tatilinin sonlarına yaklaşılırken, tatilin son günü yaşanacak büyük trafik çilesinden kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yoluna planlanandan erken çıktı. Ancak "trafiğe yakalanmama" düşüncesiyle aynı gün ve saatlerde yola koyulan binlerce araç, beklenen yoğunluğun erkene çekilmesine neden oldu.
Kurban Bayramı tatilinin son gününe kalmak istemeyen tatilcilerin erken dönüşü, D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında trafiği durma noktasına getirdi. Anadolu Otoyolu'nda da yoğunluk artarken, jandarma ve karayolları ekipleri kilit noktalarda önlemlerini sıkılaştırdı.
Tatilin 7'nci günü itibarıyla memleketlerinden İstanbul istikametine doğru harekete geçen sürücüler, yolların en kritik düğüm noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda devasa araç kuyrukları oluşturdu.
Bölgeden gelen anlık bilgilere göre, trafik yer yer durma noktasına gelirken araçlar tampon tampona ilerlemek zorunda kalıyor.
Alternatif ana güzergah konumundaki Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ise şu an için daha akıcı ancak oldukça yoğun bir trafik gözlemleniyor.