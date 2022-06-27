Bayram tatili için en çok rezervasyon alan tatil cennetleri açıklandı
Okulların tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizm hareketliliği de başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde fiyatların 3 yıldızlılarda 800 TL, 4 yıldızlılarda 1400 TL, 5 yıldızlılarda 2 bin TL ve villalarda 15 bin TL'den başladığını söyledi.
Okulların kapanması, haziran ayındaki sınavların tamamlanması ve üniversitelerde de mezuniyet törenlerinin bitmesi ile iç turizmde hareketlilik başladı.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, hem yaz dönemi hem de Kurban Bayramı tatili ile ilgili konuştu.
Okulların kapanması ile toplamda 28 milyona yakın kişinin tatil sürecine girdiğini belirten Bağlıkaya, "Yaz, özellikle sektörümüz açısından talebin ve turizm hareketliliğinin en yüksek seviyede yaşandığı dönem. Acentelerden aldığımız bilgi de yaz dönemine yönelik talebin iyi seyrettiğini gösteriyor" dedi.
Firuz Bağlıkaya, 8 Temmuz Cuma günü yarım gün olmak üzere 8-12 Temmuz'daki Kurban Bayramı'nın sonrasında 15 Temmuz'la birleştirilerek 9,5 güne çıkarılmasının sektörde hareketliliğe pozitif yansıyacağını söyledi.