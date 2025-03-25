Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti
Türkiye'nin dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesinde otel fiyatlarının kişi başı 1500 TL'den başlarken, 41 bin TL'ye kadar ulaştığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı.
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Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.
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Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun 1 ay erken başladığını belirtip, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi.
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Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Öte yandan, bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı'na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi.
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