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Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti

Türkiye'nin dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesinde otel fiyatlarının kişi başı 1500 TL'den başlarken, 41 bin TL'ye kadar ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA
Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otellerde hazırlıklar başladı.

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Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti - Resim: 2

Bu kapsamda, bayramda açılacak olan ve 2025 yaz turizm sezonuna başlayacak olan otellerde rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

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Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti - Resim: 3

Bayramın okulların ara tatil dönemine gelmesiyle konaklama süresinde de artış olacağını ifade eden turizmciler, bu yıl sezonun 1 ay erken başladığını belirtip, Bodrum'da her bütçeye uygun tatil avantajları olduğunu dile getirdi.

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Bayram tatili için gecelik otel fiyatları yok artık dedirtti - Resim: 4

Bu bağlamda, ilçede otel fiyatlarının kişi başı 1500 liradan başlayıp, 41 bin liraya kadar çıktığı belirtildi. Öte yandan, bayram süresi boyunca Milas Bodrum Havalimanı'na yurt içi 7 ek sefer düzenleneceği öğrenildi. 

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