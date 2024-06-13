Bayram tatili öncesi sahilde şok manzara: Denize girmeye gelenler isyan etti

"DENİZ SEVİYESİNDE OLMALIKİ BU GÖRÜNTÜYÜ KAYBEDELİM"

Çevre sakini Cihan Buyurgan, "Taşları buraya koydular. Taşlar yerine oturunca, deniz seviyesi ile aynı duruma geldi. Buraya kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinin yüksekliğinde olması lazım ki buradaki görüntüyü kaybedelim. Kum seviyesi önceden betonun hizasına kadardı. Büyük dalga geldiğinde, sular birikiyor sonra buradan geçiyor. Bizim bu dalgakıran işimize yaramadı ki. Burada ne kadar tekne varsa hepsi parçalandı. Biz burada 12 senedir ne çektiğimizi çok iyi biliyorum. Bizimle birlikte komşularımız bu çileyi çekiyor. Biz artık burayı yetkililere bıraktık. Burayı büyükşehir belediyesine şikâyet ettik, ilgilenmedi. Önceki dönem Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a bu durumu ilettik, ilgilenmediği gibi bize ceza yazdı. Vatandaş olarak rica ediyoruz. Her konuda insan olarak destekliyoruz ama biraz da siz bizi destekleyin. Gelip deseler ki, 'Daire başına 5 bin, 10 bin TL verin, biz burayı güzel yapalım' deseler, biz ona da razıyız. Biz burada göçebe hayat yaşıyoruz" dedi.