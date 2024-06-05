Bayram tatilinde Bodrum'a gideceklere kötü haber

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "9 günlük tatilden dolayı mutlu olduk. Mevsim anlamında sezon başı ve yaza girerken 9 günlük tatil hem tatilcileri hem de turizmcileri memnun etti. Bayramda çok ciddi beklentimiz var. İç pazar ve Anadolu, Bodrum'u çok seviyor ve bundan dolayı herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Bayramda herkesin Bodrum'da coşkulu ve güzel bir tatil geçirmesini bekliyoruz. Bodrum alt ve üst yapısıyla bayrama tamamen hazır, turizmciler olarak da hazırlıklarımızı yaptık ve misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda yerimiz hala mevcuttur. Misafirlerimiz rezervasyonlarını yapsınlar; burada son dakika rezervasyon indirimleri bazı tesislerimizde devam ediyor. Bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.