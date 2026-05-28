Bayram tatilinde Muğla'yı tercih edenler neye uğradığını şaşırdı
9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerinde geçirmek isteyen tatilciler, Muğla girişinde 22 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşturdu.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle yollarda tarihi bir yoğunluk yaşanıyor.
1 / 7
Bayramlaşma ve kurban kesim ibadetlerini tamamlayan vatandaşların hızla tatil bölgelerine akın etmesi, kent girişlerinde trafiği adeta kilitledi.
2 / 7
Özellikle günübirlik tatilcilerin de özel araçlarıyla yola çıkması, Muğla karayollarında araç kapasitesinin çok üzerine çıkılmasına neden oldu.
3 / 7
Trafik verilerine göre, Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinden başlayıp Yatağan ilçesine kadar aralıksız şekilde uzanan araç kuyruğunun yaklaşık 22 kilometreye ulaştığı bildirildi. Sürücüler kilometrelerce uzayan bu kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kaldı.
4 / 7