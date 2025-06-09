Bayram tatilinin son gününde dönüş çilesi! Trafik durma noktasına geldi
Kurban Bayramı tatilinin dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: İHA
Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor.
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Önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler sebebiyle akıcı yoğunluk oluştu. Köroğlu Rampaları mevkisinde trafik durma noktasına geldi.
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Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.
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İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise Bolu geçişine toplam 12 radar kuruldu.
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