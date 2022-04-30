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Bayram trafiğinde ''gökten'' ceza yağacak

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Ramazan Bayramı' öncesi helikopter destekli trafik denetimlerine başladı.

Bayram trafiğinde ''gökten'' ceza yağacak - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan Bayramı trafik tedbirleriyle ilgili ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte denetimlerine başladı. 

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Bayram trafiğinde ''gökten'' ceza yağacak - Resim: 2

Bayramın son gününe kadar kurulacak olan uygulama noktalarında, 300 personel görev yapacak. 

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Bayram trafiğinde ''gökten'' ceza yağacak - Resim: 3

Gece görüşlü radarların da bulunacağı denetimlerde, sürücülerin algılanan yakalanma duygusunun üst düzeyde tutulması ve emniyetten kemerinin ise takılması sağlanacak.

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Bayram trafiğinde ''gökten'' ceza yağacak - Resim: 4

Bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlanan denetime helikopter ve dronlar destek verdi. 

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