Bayram trafiğinden kaçmak isteyen sürücülere kötü sürpriz
Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bolu'nun Gerede ilçesinde oluşan trafikten kaçmak isteyen TIR ve tanker sürücüleri, çareyi orman yollarına girmekte buldu. Ancak ağır vasıta araçlar balçıkla kaplı yollarda çamura saplanarak mahsur kaldı.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yollara çıkmasıyla birlikte, kritik geçiş noktalarında büyük bir yoğunluk yaşandı.
Bolu’nun Gerede ilçesinde dün Karadeniz illerine doğru giden güzergahta kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda saatlerce beklemek istemeyen bazı TIR ve tanker şoförleri, navigasyonun da yönlendirmesiyle alternatif güzergah olarak orman yollarını seçti.
Ancak bazı TIR ve tankerler orman yollarında çamura saplandı. Sürücülerin yardımına köylüler koştu. Çamura saplanan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.
