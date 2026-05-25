Bayram trafiğinden kaçmak isteyen sürücülere kötü sürpriz

Bolu’nun Gerede ilçesinde dün Karadeniz illerine doğru giden güzergahta kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Trafiğin durma noktasına geldiği yolda saatlerce beklemek istemeyen bazı TIR ve tanker şoförleri, navigasyonun da yönlendirmesiyle alternatif güzergah olarak orman yollarını seçti.

Ancak bazı TIR ve tankerler orman yollarında çamura saplandı. Sürücülerin yardımına köylüler koştu. Çamura saplanan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.