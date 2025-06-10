Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu

Olay, Adapazarı ilçesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen E.K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.