  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu

Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu

Zonguldak'tan bayram ziyareti için Sakarya'daki çocuklarının yanına gelen kadın, eski kocası tarafıdnan silahla vurularak yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu - Resim: 1

Olay, Adapazarı ilçesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen E.K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski kocası R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı. 

1 / 8
Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi E.K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

2 / 8
Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu - Resim: 3

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

3 / 8
Bayram ziyaretinde dehşet: Çocuklarının evinde eski eşini vurdu - Resim: 4

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

4 / 8