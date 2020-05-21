Son dakika... Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Bayramda kabir ziyareti yapılacak mı? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, en çok aranılan konular arasında mezarlık ziyaretleri yer aldı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi. Bu gelişmelerin ardından bayramda mezar ziyaretlerinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?