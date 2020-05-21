Bayramda mezar ziyareti yasak mı?
ziyaretleri yer aldı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.
Son dakika... Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Bayramda kabir ziyareti yapılacak mı? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, en çok aranılan konular arasında mezarlık ziyaretleri yer aldı. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 23-24-25-26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi. Bu gelişmelerin ardından bayramda mezar ziyaretlerinin yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Peki, bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI? Bayramda şehit aileleri hariç mezar ziyaretleri yapılmayacak. Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi; "24 Mayıs Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır."
'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' İLE İLGİLİ GENELGE İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: