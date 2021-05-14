Bayramın ikinci gününde de turistler sahillere akın etti
Antalya'da Konyaaltı sahili, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de turistlerle doldu.
Antalya'da Konyaaltı sahili, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de turistlerle doldu.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de Antalya'da sessizlik hakim oldu.
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Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri dışarıdaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.
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Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye nem oranı yüzde 70'e ulaşınca, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tam kapanmadan muaf turistler ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
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