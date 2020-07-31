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  3. 31 Temmuz 2020 17:35

Bayramın ilk günü Karabük'ten kahreden görüntü! Eşini kendi elleriyle mezara koydu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi Seyit (32) ve oğlu Özgür ile birlikte Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde çadır kurdu. Gece sahilde denize giren Özdoğan, boğularak hayatını kaybetti.

Bayramın ilk günü Karabük'ten kahreden görüntü! Eşini kendi elleriyle mezara koydu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Özgül Özdoğan, tatil için eşi Seyit (32) ve oğlu Özgür ile birlikte Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde çadır kurdu. Gece sahilde denize giren Özdoğan, boğularak hayatını kaybetti.

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Bayramın ilk günü Karabük'ten kahreden görüntü! Eşini kendi elleriyle mezara koydu

Evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlayan polis memuru Özdoğan'ın ölümü ailesini yasa boğdu. Özdoğan'ın yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Özdoğan için Mescidi Aksa Camsi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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Bayramın ilk günü Karabük'ten kahreden görüntü! Eşini kendi elleriyle mezara koydu

Cenazeye Özdoğan'ın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve meslektaşları katıldı. Cenazede Ozdoğan'ın annesi Gülser ve babası Durmuş Doymuş ayakta durmakta zorlandı.

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Bayramın ilk günü Karabük'ten kahreden görüntü! Eşini kendi elleriyle mezara koydu

Özdoğan'ın naaşı cenaze aracından tören mangası tarafından alınarak, cenaze namazı kılındı.

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