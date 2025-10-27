Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti!

Seçimin sonuca itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, seçimin iptali talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanvekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklaması sonrası Bayrampaşa Belediyesi'nde, başkanvekili seçimi için bir kez daha sandık kuruldu.