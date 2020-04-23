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  3. 23 Nisan 2020 23:02

Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polisler İstiklal Marşı okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında saat 21.00'da polis ekipleri Bayrampaşa ve Fatih'te İstiklal Marşı okudu.

Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polisler İstiklal Marşı okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında tüm Türkiye saat 21.00'da balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı okudu. 

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Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polisler İstiklal Marşı okudu

Vatandaşlar balkonlarına çıktığı sırada sokak, cadde ve kamu binalarında görevli olan polis ekipleri de vatandaşlara eşlik etti. 

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Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polisler İstiklal Marşı okudu

Ayasofya Meydanı'nda ve Bayrampaşa Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde esas duruşa geçerek bekleyen polis mangası, emirle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

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Bayrampaşa Cevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polisler İstiklal Marşı okudu

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