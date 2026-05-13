Bayrampaşa Hali'nde meydan savaşı: 12 polis yaralandı!
İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Müdahale eden polis ekiplerine zorluk çıkaran gruptan 7 kişi gözaltına alınırken, arbede sırasında 12 polis memuru yaralandı.
İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde, gece saatlerinde tansiyon yükseldi. Haldeki iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu.
12 polis memuru yaralandı
Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.
Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)