BDDK'dan temerrüt değişikliği!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, ba
Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
TÜM BORÇLAR TEMERRÜDE DÜŞMEYECEK
Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek.