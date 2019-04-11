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  3. 11 Nisan 2019 11:30

BDDK'dan temerrüt değişikliği!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yaptı. Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, ba

BDDK'dan temerrüt değişikliği!

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı.

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BDDK'dan temerrüt değişikliği!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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BDDK'dan temerrüt değişikliği!

TÜM BORÇLAR TEMERRÜDE DÜŞMEYECEK
Buna göre, perakende alacaklar için temerrüt tanımı borçlu yerine işlem bazında uygulanabilecek.

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BDDK'dan temerrüt değişikliği!

Bu çerçevede, borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek.

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