Bebeğe anne şiddeti kamerada

A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.