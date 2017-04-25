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  3. 25 Nisan 2017 17:49

Bebeğini canlı yayında öldürdü !

Genç yaşlardaki bir kişi bebeğini Facebook'ta canlı yayındayken öldürdü.

Bebeğini canlı yayında öldürdü !

Tayland’da bir adam kendi küçük kızını öldürdüğü korkunç bir görüntüyü canlı canlı Facebook’ta yayınladı.

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Bebeğini canlı yayında öldürdü !

Phuket’de terk edilmiş bir otelde 21 yaşındaki genç adam bebeğinin annesiyle tartıştıktan sonra önce 11 aylık kızını ardından da kendisini öldürdü.

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Bebeğini canlı yayında öldürdü !

Adam bebeğini astığı görüntüleri canlı canlı bebeğin annesi olan kız arkadaşına izletti. Çaresiz kadın polisi arasa da işe yaramadı. Polis olay yerine geldiğinde her şey için çok geçti. Küçük kız ve babası ölmüştü.

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Bebeğini canlı yayında öldürdü !

Adam dehşete düşüren olayı Facebook’un canlı yayın uygulamasından paylaştı. Olay bu ay ABD’de bir adamın yoldan geçen yaşlı bir adamı canlı yayında öldürmesinin ardından yaşandı.

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