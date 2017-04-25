Bebeğini canlı yayında öldürdü !
Genç yaşlardaki bir kişi bebeğini Facebook'ta canlı yayındayken öldürdü.
Tayland’da bir adam kendi küçük kızını öldürdüğü korkunç bir görüntüyü canlı canlı Facebook’ta yayınladı.
Phuket’de terk edilmiş bir otelde 21 yaşındaki genç adam bebeğinin annesiyle tartıştıktan sonra önce 11 aylık kızını ardından da kendisini öldürdü.
Adam bebeğini astığı görüntüleri canlı canlı bebeğin annesi olan kız arkadaşına izletti. Çaresiz kadın polisi arasa da işe yaramadı. Polis olay yerine geldiğinde her şey için çok geçti. Küçük kız ve babası ölmüştü.