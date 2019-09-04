Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor
Bebeğini feci şekilde öldürmekten yargılanan Brooke Skylar Richardson, ABD'nin Ohio eyaletinde 3 Eylül günü mahkemeye çıktı. Brooke Skylar Richardson, ölüme sebebiyet vermek ve kasıtlı olarak adam öldürme suçları ile itham edildi.
Davaya bakan Yargıç Donald Oda, davaya çok sayıda jüri üyesinin katılmak istediğini söyledi ve jüri seçimleri için bir tür anket formu doldurulacağını bildirdi.
Bugün 20 yaşında olan Brooke Skylar Richardson'ın, Temmuz 2017'de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği bebeğini, kafatasına darbelerle vurarak öldürmekle suçlanıyor.