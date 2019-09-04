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  3. 04 Eylül 2019 12:20

Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor

Bebeğini feci şekilde öldürmekten yargılanan Brooke Skylar Richardson, ABD'nin Ohio eyaletinde 3 Eylül günü mahkemeye çıktı. Brooke Skylar Richardson, ölüme sebebiyet vermek ve kasıtlı olarak adam öldürme suçları ile itham edildi.

Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor

Davaya bakan Yargıç Donald Oda, davaya çok sayıda jüri üyesinin katılmak istediğini söyledi ve jüri seçimleri için bir tür anket formu doldurulacağını bildirdi.

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Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor

Bugün 20 yaşında olan Brooke Skylar Richardson'ın, Temmuz 2017'de sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdiği bebeğini, kafatasına darbelerle vurarak öldürmekle suçlanıyor.

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Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor

Bebeğin cansız bedenini Brooke Skylar Richardson'ın evinin arka bahçesinde bulunmuştu.

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Bebeğini diri diri yakan canavar anne hesap veriyor

Soruşturmayı yürüten savcıların iddiasına göre Brooke Skylar Richardson, bebeğini gömmeden önce yakmaya çalıştı.

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