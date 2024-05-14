Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş 73 adet külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı.
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İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi.
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Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.
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