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  4. Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı

Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, Dubai'den gelen 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin yanlarında bulunan bebek arabasına gizlenmiş 73 adet külçe altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA
Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı - Resim: 1
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Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı - Resim: 2

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den İstanbul'a gelen M.Q. ve A.K.'yi yakın takibe aldı. 

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Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı - Resim: 3

İsrail uyruklu oldukları öğrenilen yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi. 

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Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı - Resim: 4

Dış Hatlar gelen yolcu kapısından çıkan 2 yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. 

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