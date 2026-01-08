''Bebek cesedi gördüm'' ihbarı polisi alarma geçirdi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde rögarda bebek cesedi görüldüğü ihbarı, polisi harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde bebek cesedine rastlanmadı.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Mahallesi 5048 Sokak'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldi. S.E. isimli kadın, annesinin evinde yaşanan taşkın nedeniyle sokak üzerindeki kanalizasyon hattının kapağını açtı.
İddiaya göre; S.E., kapağı açtığı sırada poşet içerisinde bir bebek cesedi gördü. S.E., kısa süre sonra poşetin gözden kaybolduğu öne sürdü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon hattında herhangi bir cesede rastlanmazken, ekiplerin incelemesi sürüyor.(DHA)
