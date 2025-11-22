Bebek katili Öcalan'a ziyaret kararını gazeteler böyle gördü ve görmedi!
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çıkan "İmralı'ya gidilsin" kararının gazete manşetlerine nasıl yansıdığı ve yansımadığı belli oldu. "Yansımadığı" dedik çüknü AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteler milletvekillerinin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin önünü açan oylamayı görmedi... İktidara yakın medyadaki bu "manşetsizlik" sonrası "ortak karar alınmış" iddiaları ortaya atıldı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dün yapılan "İmralı'ya gidilsin mi" oylamasından "evet" sonucu çıkmıştı.
İşte 22 Kasım Cumartesi günü gazete manşetleri...
1 / 23
AKŞAM gazetesinin 22 Kasım Cumartesi 1. sayfası
2 / 23
AYDINLIK gazetesinin 22 Kasım Cumartesi 1. sayfası
3 / 23
BİRGÜN gazetesinin 22 Kasım Cumartesi 1. sayfası
4 / 23