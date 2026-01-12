  1. Anasayfa
  4. İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı!

Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA / İHA
Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, yapıya ilişkin olarak 26 Mart 2025 tarihli yapı tatil tutanağı düzenlendi. 

Yapıda yer alan eklenti ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak İBB Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası kararı alınarak ilgililere tebliğ edildi. 

