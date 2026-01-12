Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkıldı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında daha önce arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA / İHA
Daha önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda arama yapılan Bebek Otel'de tespit edilen kaçak bölümler için yıkım kararının alınmasının ardından belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde mekana geldi.
1 / 29
İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları kapsamında, yapıya ilişkin olarak 26 Mart 2025 tarihli yapı tatil tutanağı düzenlendi.
2 / 29
Yapıda yer alan eklenti ve mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.
3 / 29
Tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak İBB Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası kararı alınarak ilgililere tebliğ edildi.
4 / 29