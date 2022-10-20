Bebek sahilinde cinsel ilişki skandalında yeni gelişme: Savunması şaşkına çevirdi!

"KADININ AKIL HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Özgür K. savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu. Durumu tam anlatamıyorum, benim de psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım. 2-3 kez kadın yanımıza geldi, alkol ve sigaramızı almış. O an maddenin etkisindeydim. Kadının kesinlikle üzerine yürümedim. Olay kadının rızasıyla ve benim madde etkisinde olmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Burada ben de mağdurum. Daha önce de kadını orada görmüştüm. Ben kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını bilsem, o hareketi yapmazdım. Olayın yaşanmasından bir ay önce madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmüştüm. Son 10 gün önce de hastaneye yatmak içinde başvuru yapmıştım" dedi.