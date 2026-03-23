Bedava değil altın kuyruğu! Kapalıçarşı ana baba gününe döndü

‘BİR SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM’

Tolga Ağca, “Patronum yolladı, bir 3-5 gram alalım diye düşüşten faydalanmak için. Ama inşallah daha da düşer, zarar ederler. Ne diyeyim. Bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ani düşüşten faydalanmak istiyorlar. Parası olana yarıyor, bizlik bir şey yok şu anda" dedi.

‘ALTIN DÜŞTÜ BİRAZ’

Emine Serbest, “Altın almaya geldik. Altın düştü biraz. Üç kuruşumuzu üç kuruş yapalım diye geldik. Yarım saat oldu herhalde. 3-5 gram alacağız, emekli maaşımı çekmedim 3 aydır, onu yapacağız" diye konuştu.