Bedava değil altın kuyruğu! Kapalıçarşı ana baba gününe döndü
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Kapalıçarşı’da iğne atsan yere düşmüyor! Gram altının 6 bin 445 lira seviyelerine gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar, kuyumcu önlerinde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme, Kapalıçarşı’da son yılların en yoğun günlerinden birinin yaşanmasına neden oldu. Fiyatların düştüğünü duyan İstanbullular, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi çarşının yolunu tuttu.
Piyasalardaki son verilere göre Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 6 bin 445 lira, satış fiyatı ise 6 bin 720 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altının 10 bin lira bandına kadar çekilmesi ise talebi patlatan asıl unsur oldu. Çarşıda yarım altın 20 bin lira, Cumhuriyet altını ise 40 bin lira seviyelerinden alıcı buluyor.
‘FİYATLAR DÜŞTÜĞÜ İÇİN ALALIM DİYORUZ’
Altın almak için gelen Hüsamettin Aydın, “Borcumuz var, borcumuzu karşılamak için geldik. Fiyatlar düştüğü için alalım diyoruz ama alamıyoruz onu da. Gücümüz yetmiyor. Gücümüz yettiği kadar alacağız" diye konuştu.
‘BİR SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM’
Tolga Ağca, “Patronum yolladı, bir 3-5 gram alalım diye düşüşten faydalanmak için. Ama inşallah daha da düşer, zarar ederler. Ne diyeyim. Bir saattir kuyrukta bekliyorum. Ani düşüşten faydalanmak istiyorlar. Parası olana yarıyor, bizlik bir şey yok şu anda" dedi.
‘ALTIN DÜŞTÜ BİRAZ’
Emine Serbest, “Altın almaya geldik. Altın düştü biraz. Üç kuruşumuzu üç kuruş yapalım diye geldik. Yarım saat oldu herhalde. 3-5 gram alacağız, emekli maaşımı çekmedim 3 aydır, onu yapacağız" diye konuştu.