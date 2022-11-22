Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı
Düzce'de bir balıkçı dün akşam saatlerinde bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı. Hamsinin ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı. Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor.
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Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı.
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Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
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Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlardan bazıları ücret ödemek istedi.
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