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  4. Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı

Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı

Düzce'de bir balıkçı dün akşam saatlerinde bir ton hamsiyi ücretsiz dağıttı. Hamsinin ücretsiz olduğunu gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı - Resim: 1

Karadeniz'de hamsi bolluğu başladı. Son zamanlarda kilosu 110 liradan 15 liraya kadar düşen hamsi, yüz güldürmeye devam ediyor. 

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Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı - Resim: 2

Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç da, yaşanan bolluğunun ardından bir ton hamsiyi ücretsiz şekilde dağıtma kararı aldı. 

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Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı - Resim: 3

Tezgah önüne konulan kasa kasa hamsiler, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 

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Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı - Resim: 4

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan vatandaşlardan bazıları ücret ödemek istedi.

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