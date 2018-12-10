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  3. 10 Aralık 2018 14:06

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Türkiye'de, yaklaşan yerel seçimlerin dışında son ayların en çok gündeme gelen konusu bedelli askerlik. Sayıları yüz binleri bulan gençler, 15 bin TL karşılığında bedelli askerlik başvuruları yaptılar. Şimdi sıra beklemede...

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Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

BEDELLİ EĞİTİMİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bekleyen yüz binlerin en çok merak ettiği konu ise 21 günün nasıl geçtiği. Anadolu Ajansı, gençlerin merak ettiği eğitimi ilk kez görüntüledi.

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Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

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Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

MUHAREBE EĞİTİMİ

Bedelli askerlik yükümlülerinin bir diğer eğitimi ise tek er muharebe eğitiminden oluşuyor. Askerler bu kapsamda yön tayini ve mesafe tahmini eğitimleri de alıyor.

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