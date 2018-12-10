Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

BEDELLİ EĞİTİMİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ



Bekleyen yüz binlerin en çok merak ettiği konu ise 21 günün nasıl geçtiği. Anadolu Ajansı, gençlerin merak ettiği eğitimi ilk kez görüntüledi.