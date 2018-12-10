Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi
Türkiye'de, yaklaşan yerel seçimlerin dışında son ayların en çok gündeme gelen konusu bedelli askerlik. Sayıları yüz binleri bulan gençler, 15 bin TL karşılığında bedelli askerlik başvuruları yaptılar. Şimdi sıra beklemede...
BEDELLİ EĞİTİMİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bekleyen yüz binlerin en çok merak ettiği konu ise 21 günün nasıl geçtiği. Anadolu Ajansı, gençlerin merak ettiği eğitimi ilk kez görüntüledi.
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor. Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.