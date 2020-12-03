Bedensel engelli Barış'ın dalış hayali, Antik Havuz'da gerçek oldu

Evinden tekerlekli sandalyesiyle alınarak, minibüs ile UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale'deki tarihi Kleopatra Antik Havuzu'na götürülen Tercan'a önce dalgıç kıyafeti giydirildi. Antik sütunların bulunduğu ve sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan havuza dalgıçlar tarafından indirilen Tercan'a su altında nefes alıp-verme eğitimi verildi. Dalgıçlar tarafından kollarından ve bacaklarından tutulan Tercan, kısa sürede olsa su altında olmanın keyfini yaşadı.