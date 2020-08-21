Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 400 bekçi alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere en az lise mezunu toplam 400 erkek bekçi alımı yapılacak.
2020 bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 yılına ilişkin bekçi alımı ilanı yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne istihdam edilmek üzere en az lise mezunu toplam 400 erkek bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı duyurusunun ardından başvuru şartları ve başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 EGM PA 400 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? İşte merak edilenler...
400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? 2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:
Bekçi olmak isteyenlerde, * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, * Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, * Memuriyete engel bir hali bulunmamak, * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak koşulları aranıyor.