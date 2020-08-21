Bekçi alımında müjdeli haber geldi! 400 bekçi alınacak

Bekçi olmak isteyenlerde, * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, * Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, * Memuriyete engel bir hali bulunmamak, * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak koşulları aranıyor.