Bekçiden market çırağına dayak skandalı!
Adana'da gece bekçisi K.K., bir markette çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuğu darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kadrosunda çalışan gece bekçisi K.K., istirahatli olduğu saatlerde R.G.'ye marketten marul siparişi verdi. G.'nin iş yerinde çıraklık yapan yeğeni A.G., siparişi götürerek teslim etti.
Kısa bir süre sonra marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini söyledi. G. de ürünü iade edebileceğini belirtti. Markete gelen K.K., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle A.G. ile tartışmaya başladı.
K.K., İA.G.'yi darbettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Darp raporu alan A.G., ailesiyle Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne giderek K.K.'den şikayetçi oldu. Öte yandan K.K.'nin A.G.'yi darbettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
MARKET SAHİBİNDEN AÇIKLAMA
İşletme sahibi R.G. yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen G., "Dün tıraş olmaya gitmiştim, Dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkanı gelip yeğenimi darp etti” dedi.