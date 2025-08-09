Bekçiden market çırağına dayak skandalı!

MARKET SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

İşletme sahibi R.G. yaşananları anlattı. K.K.'nin düzenli müşterisi olduğunu söyleyen G., "Dün tıraş olmaya gitmiştim, Dükkana geldiğimde yeğenim üzgündü. Kendisine ne olduğunu sorduğumda olayı bana anlattı. Dükkanı marul siparişi vermek için arıyor, sonra yeğenim marulu teslim ettikten sonra tekrar onu arayıp marulu beğenmediğini söylüyor ve 15 yaşındaki yeğenimle tartışmaya başlıyor. 'Seni oraya gelip döverim, basarım' gibisinden konuşmaya başlıyor. Yeğenim ise karşılık verince, dükkanı gelip yeğenimi darp etti” dedi.