Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı
Yerli aşı TURKOVAC için aşılama başladı. Aşılama ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.
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Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı. İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak
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Yerli aşı ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor. Önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulanacak.
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Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı için randevular açıldı. Bugünden itibaren randevu alan vatandaşlar TURKOVAC aşısı olabilecek.
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