  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı

Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı

Yerli aşı TURKOVAC için aşılama başladı. Aşılama ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor.

Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı - Resim: 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

1 / 7
Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı - Resim: 2

Bakan Koca'nın dün duyurmasının ardından yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı. İlk etapta şehir hastenelerinde uygulanacak

2 / 7
Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı - Resim: 3

Yerli aşı ilk etapta İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura ile Ankara'daki şehir hastanelerinde uygulanıyor. Önümüzdeki hafta diğer kurum ve kuruluşlarda da uygulanacak.

3 / 7
Beklenen gün geldi; TURKOVAC aşılamaları başladı - Resim: 4

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı için randevular açıldı. Bugünden itibaren randevu alan vatandaşlar TURKOVAC aşısı olabilecek.

4 / 7