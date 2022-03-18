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  4. Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler...

Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler...

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan ve gün sonunda beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı İstiklal Caddesi ve Taksim’de etkili oldu.

Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler... - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta sonunu kar yağışı ile geçiren İstanbul’da bu sabah saatlerinden sonrada kar yağışı etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de Megakent’in tamamını sardı.

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Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler... - Resim: 2

İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler... - Resim: 3

Yağan kar eşliğinde Taksim Camii, Atatürk Anıtı, Atatürk Kültür Merkezi ve İstiklal Caddesi'nde güzel görüntüler oluştu.

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Beklenen oldu! İstanbul'da kar yağışı başladı: İşte ilk görüntüler... - Resim: 4

Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kara yazı yazıp, fotoğraf çektirdi. Kar yağışının bu gece saatlerinde aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi.

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