Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta ilk sonuçlara göre 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko seçimi kazandı. Seçimin hileli olduğunu savunan muhalifler sokaklara indi. Polis, göstericilere plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ilk sonuçlara göre 6'ncı kez cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sokaklar karıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini 65 yaşındaki Aleksandr Lukaşenko yüzde 79 oy oranıyla kazandı. Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ise oyların sadece yüzde 6,8’'in aldı.