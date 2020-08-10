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  3. 10 Ağustos 2020 11:02

Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı

Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılan Belarus'ta ilk sonuçlara göre 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko seçimi kazandı. Seçimin hileli olduğunu savunan muhalifler sokaklara indi. Polis, göstericilere plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ilk sonuçlara göre 6'ncı kez cumhurbaşkanı seçildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sokaklar karıştı.

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Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini 65 yaşındaki Aleksandr Lukaşenko yüzde 79 oy oranıyla kazandı. Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ise oyların sadece yüzde 6,8’'in aldı.

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Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı

Ancak muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını ileri sürüyor.

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Belarus'ta seçim sonuçları sokakları karıştırdı

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından başta başkent Minsk olmak üzere bir çok kentte göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.

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