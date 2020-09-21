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  3. 21 Eylül 2020 10:07

Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolarda sular durulmuyor. Ülkede dün düzenlenen kadın mitinginde 400'den fazla gözaltı gerçekleştiği ve 385 protestocunun tekrar serbest bırakıldığı bildirildi.

Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 6 haftadır devam ediyor. Başkent Minsk’te bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı.

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Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentte metro istasyonları ve mobil interneti kullanıma kapattı. Güvenlik güçleri, Başkanlık Konutu’nu ise ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile korumaya aldı.

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Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

Protestolara katılımda ise diğer haftalara göre düşüş yaşandı. Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zhodino da dahil olmak üzere birçok şehirde de protestolar düzenlendi. Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına aldı.

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Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

İnsan hakları grubu olan Spring-96 tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yapılan protestolar sırasında en az 196 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

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