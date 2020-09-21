Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var

Protestolara katılımda ise diğer haftalara göre düşüş yaşandı. Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zhodino da dahil olmak üzere birçok şehirde de protestolar düzenlendi. Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına aldı.

