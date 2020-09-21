Belarus'ta sular durulmuyor! Yüzlerce gözaltı var
Belarus’ta Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko karşıtı protestolarda sular durulmuyor. Ülkede dün düzenlenen kadın mitinginde 400'den fazla gözaltı gerçekleştiği ve 385 protestocunun tekrar serbest bırakıldığı bildirildi.
Belarus’ta 9 Ağustos’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar 6 haftadır devam ediyor. Başkent Minsk’te bir araya gelen binlerce gösterici Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu protesto ederek, istifaya çağırdı.
Protestolar öncesi sıkı tedbirler alan güvenlik güçleri başkentte metro istasyonları ve mobil interneti kullanıma kapattı. Güvenlik güçleri, Başkanlık Konutu’nu ise ağır silahlar ve zırhlı araçlar ile korumaya aldı.
Protestolara katılımda ise diğer haftalara göre düşüş yaşandı. Başkent dışında Brest, Grodno, Gomel, Vitebsk ve Zhodino da dahil olmak üzere birçok şehirde de protestolar düzenlendi. Polis ve göstericiler arasında bazı bölgelerde arbede çıkarken, çok sayıda kişi gözaltına aldı.