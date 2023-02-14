Belçika'dan Hatay'a sahra hastanesi
Belçika'nın Hatay'a gönderdiği sahra hastanesi ile, günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek.
Çok sayıda ülke, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine yardıma koştu.
Ülkeler, barınma ve diğer hayati ihtiyaçların yanı sıra tedavi konusunda sahra hastaneleri de gönderdi.
Belçika hükümetince Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen sahra hastanesinin, perşembe günü hizmete alınması planlanıyor
Futbol sahası büyüklüğünde
Kırıkhan Devlet Hastanesi yakınında yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacak sahra hastanesinin çadır kurulumu ekiplerce tamamlandı.
Hastanede görev alacak 80 kişilik tıbbi personel ve sağlık malzemelerinin yarın kente gelmesi, hastanenin 16 Şubat Perşembe günü hizmete alınması hedefleniyor.
Günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek
İçerisinde su arıtma sistemi, kadın-doğum ve çocuk birimleri, cerrahi birimler, ameliyathane, ayakta tedavi birimi, acil servis, radyoloji ünitesi ve hasta yatakhanesi bulunan hastanede günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek, 20 kişi de yatarak tedavi görebilecek.
Günde 50 küçük çaplı ameliyatın gerçekleştirilebileceği hastanenin, 7 büyük ameliyat yapma kapasitesi olacak.
Türkiye için daha fazla destek çağrısı
Öte yandan, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, geçmişte dünyada meydana gelen depremlere ilişkin deneyimlerden yola çıkarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde uzun sürecek bir baskı yaratacağını ve ülkesinin Türkiye'yi daha fazla desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi.
Vandenbroucke, Belçika'nın Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kuracağı sahra hastanesinin sağlık ekibini uğurlarken konuştu.