Belçika'dan Hatay'a sahra hastanesi

Türkiye için daha fazla destek çağrısı

Öte yandan, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, geçmişte dünyada meydana gelen depremlere ilişkin deneyimlerden yola çıkarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde uzun sürecek bir baskı yaratacağını ve ülkesinin Türkiye'yi daha fazla desteklemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Vandenbroucke, Belçika'nın Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kuracağı sahra hastanesinin sağlık ekibini uğurlarken konuştu.