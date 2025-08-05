Belediye Başkanı Ferrari ile drift pistinde şov yaptı

Başkan Uzun, yaptığı konuşmada driftin egzoz sesinden ibaret olmadığını belirterek, "Drift denilince aklımıza sadece egzoz sesi, otomobillerin yanlaması gelmesin. Drift sadece bu değil. Drift demek modifiyeli demek, mühendislik becerisi demek, cesaret demek, yenilikçilik demek. Bu nedenle sizleri kutluyorum. Driftin miladı 1996 yılıdır. Japon bir sürücü Kaliforniya'da yarışmaya katılır. Herkes ABD ve Avrupa araçlarından birincilik beklerken, Japon sürücü ve arabası birinci gelir. Orada bir Japon markası doğan. Japon araçları bugünkü ününü o yarışmaya borçludur. Belki de sizin aranızdan da yeni bir motor tasarımcısı ortaya çıkacak, uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek. Artık Sivas'ın sokaklarında, pazarlarında değil bu alana gelerek drift yapmanızı istiyoruz. Alanı ücretsiz olarak size tahsis ettik. Dilediğiniz gibi kullanın" şeklinde konuştu.