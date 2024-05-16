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Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını belirterek kullanılmayan makam aracının satılması için de çalışmalara başlandığını kaydetti.

Kaynak: İHA
Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı - Resim: 1
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Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı - Resim: 2

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını söyledi. Dalgıç, kullanılmayan makam aracının satılması için de çalışmalara başlandığını kaydetti.

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Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı - Resim: 3

Yerel seçimlerin ardından Mudanya’da göreve başlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilk günden itibaren makam aracı, özel şoför ve koruma kullanmadığını söyledi. 

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Belediye Başkanı'ndan satılık makam aracı - Resim: 4

Makam aracını satışa çıkarmak için gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Dalgıç, "Bugüne kadar işe de hep kendi aracımla gidip geldim. Belediye başkanı olduktan sonra yine kendi aracımı kullanmaya devam ediyorum, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor. 2023 model vip olarak düzenlenmiş Ford marka bir araç. Diğeri de başkanın daha eskiden kullandığı binek otomobil. 2’si birden garajda duruyor arkadaşlarımız satışı ile ilgileniyor" dedi.

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