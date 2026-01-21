Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Gerçek ortaya çıktı
Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile evine düzenlenen molotoflu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, O.K. isimli şüphelinin molotoflu saldırı için şüphelilere 20 bin TL ödediği, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları belirtildi.
Olay, geçen yıl 1 Eylül'de, saat 22.00 sıralarında, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Şapkalı 2 kişi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi Halit Kazan (94) ve anneannesi Mevlüde Kazan'ın (87) yaşadığı birinci kat 4 numaradaki evin balkonuna molotofkokteyli attı. Çevredekiler çıkan yangını söndürürken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da adrese geldi.
Bu arada olay, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, siyah giyen 2 kişinin, saldırı için hazırlık yaptıkları ve sonra molotofkokteylini atıp bölgeden kaçtıkları yer aldı. 2 kişinin eşyaları yaklaşık 300 metre uzaklıkta, Güneş Evi Parkı yanındaki evin bahçesinde bulundu.
5 KOLONYA ŞİŞESİ ÇALMIŞLAR
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K., Menteşe ilçesindeki Kent Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında, M.Ç. ise evinde saat 04.15'te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Recai Güreli Caddesi'ndeki zincir marketten de 5 kolonya şişesi çaldıkları tespit edildi.
TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI
Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 saat içinde şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan O.K.'nin verdiğini belirledi. Savcılık tarafından K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İzmir'de yakalanan E.U. (25) ile Menteşe'de gözaltına alınan T.K. (32) da tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedeflerinin Y.E.F. olduğu anlatıldı. İddianamede, İngiltere'de yaşayan O.K.'nin yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Y.E.F.'ye ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için E.U. ve T.K. aracılığıyla M. Ç. ve Y. D. ile irtibat kurduğuna yer verildi. K.'nin molotof atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, eylem öncesi ise 'masraf' adı altında 5 bin lira gönderildiği belirlendi.