Belediye başkanının ailesinin evine molotof atılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 saat içinde şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatını yurt dışında yaşayan O.K.'nin verdiğini belirledi. Savcılık tarafından K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İzmir'de yakalanan E.U. (25) ile Menteşe'de gözaltına alınan T.K. (32) da tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Savcılık tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştirenlerin yanlış balkona molotof attıkları, asıl hedeflerinin Y.E.F. olduğu anlatıldı. İddianamede, İngiltere'de yaşayan O.K.'nin yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne sürdüğü Y.E.F.'ye ulaşamayınca, Türkiye'deki bağlantılarını kullanarak korkutma amaçlı eylem için E.U. ve T.K. aracılığıyla M. Ç. ve Y. D. ile irtibat kurduğuna yer verildi. K.'nin molotof atılması işi için çocuklara 10 bin lira teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucu tutarın 20 bin liraya çıktığı, eylem öncesi ise 'masraf' adı altında 5 bin lira gönderildiği belirlendi.