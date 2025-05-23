Belediye başkanının ''çöpü yerden al'' dediği vatandaştan şoke eden hareket

ÇÖPÜ ARABANIN ALTINA ATTI

Ancak olay, uyarının ardından beklenmedik bir şekilde gelişti. Çöpü yerden alan vatandaş, "Alıp buraya atayım" diyerek bu kez çöpü aracın altına fırlattı. Bu davranış karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Yılmaz, vatandaşa sert bir dille tepki göstererek, "Çabuk al onu oradan" dedi.