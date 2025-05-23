Belediye başkanının ''çöpü yerden al'' dediği vatandaştan şoke eden hareket
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yere çöp atan vatandaşa müdahale etti. Başkanın uyarısıyla yerden aldığı çöpü aracın altına atan şahıs şaşkına çevirdi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede gerçekleştirdiği saha denetimi sırasında çevre kirliliğine sebep olan bir vatandaşla karşı karşıya geldi.
Yere çöp atan vatandaşın bulunduğu aracı durduran Başkan Yılmaz, vatandaşın attığı çöpü yerden almasını istedi.
ÇÖPÜ ARABANIN ALTINA ATTI
Ancak olay, uyarının ardından beklenmedik bir şekilde gelişti. Çöpü yerden alan vatandaş, "Alıp buraya atayım" diyerek bu kez çöpü aracın altına fırlattı. Bu davranış karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Yılmaz, vatandaşa sert bir dille tepki göstererek, "Çabuk al onu oradan" dedi.
"BEN KAFADAN SAKATIM"
Gerginlik yükselirken vatandaş kendisini "Ben kafadan sakatım" sözleriyle savundu. Başkan Yılmaz ile vatandaş arasında yaşanan bu ilginç diyalog sosyal medyada gündem oldu.