Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz

Bugün avukatla birlikte belediyeye icraya gelindiğini kaydeden Başkan Çelik, "Makam koltuğumu aldılar. Bir de misafir sandalyelerini. Ardından duyduk ki ‘Başkanın koltuğunu aldık' diye yaygara koparmışlar. En başından bu yana tasarlanan plan buydu. Zira bu işi yapanların hepsinin siyasi kimliğini, nerede yönetici olduklarını zaten biliyoruz. Biz borcu reddetmedik. Bizim dönemimizde olmamış, niye ödeyelim gibi devlet geleneğine aykırı bir şey söylemedik. Uzlaşalım diye aylarca didindik. Ancak sizin derdiniz ‘Başkanın koltuğunu almakmış.' Vatandaşlarımızın şunu bilmesi çok önemli, belediyemizde haciz edilebilecek onca arazi, dükkan ve araç varken neden sadece makam koltuğu, makam arabası. Eminim hepiniz şu an niyeti anlamışsınızdır. Böylesine nezaket dışı ve kötü niyetli hacze gelenlere söylemek istediğim şudur; seçimle alamadığınız bu koltuğu alın sizin olsun. Güle güle oturun. Makam aracımı aldınız. Güle güle kullanın. Kazasız belasız olsun. Peki, fikirlerimizi ne yapacaksınız? Baş edemediğiniz sevgimizi, merhametimizi, hizmetlerimizi, projelerimizi, düşüncelerimizi ne yapacaksınız? Şimdilik tatmin ettiğiniz bu aciz egonuz, sanıyor musunuz ki milletimizden itibar görüyor? Her türlü zorluğa göğüs germiş Bozkurt'un kızı, ablası, annesiyim ben. Bu mu beni yıldıracak? Cidden mi? Vatandaşlarımız neyin ne olduğunu, bu yapılanların hangi amaçla yapıldığını bilmez mi sanıyorsunuz? Rabbimden sizin için merhamet diliyorum. İçinizdeki öfkeyi, kini alsın, ruhunuza sevgi eklesin. Sizin için dua edeceğim” ifadelerini kullandı.