Belediye Başkanının odasında gerginlik! Silahlar çekildi

Taraflar arasında çıkan kısa süreli gerginlik polisin müdahalesi ile engellendi. Yaşananların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş birlikte Ceylanpınar'a gitti. Olayla ilgili bilgi alan Vali Erin, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın darp edildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, kısa süreli gerginliğin kontrol altına alındığını ifade etti.

