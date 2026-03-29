Belediye başkanının taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı!
Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin 'çocuğa karşı cinsel taciz’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru kız çocuğu T.T., yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi. Giresun’dan Trabzon yönüne giden A.H. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye (16) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan T.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza sonrası kaçan sürücü ile yanındaki kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
TACİZ DAVASINDA MAĞDUR
Yaralanan T.T.’nin, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede’nin taciz ettiği öne sürülen kız çocuğu olduğu bildirildi.