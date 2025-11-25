  1. Anasayfa
Belediye Başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinde Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni G.K. (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

G.K.'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

